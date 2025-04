“Foi com um sentimento de enorme tristeza e consternação que nos chegou hoje a notícia do falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco”, disse, esta tarde, Paulo Brito, coordenador do PPM Madeira.

“Hoje o mundo fica mais pobre com a partida do Santo Padre, que com a sua simplicidade deu grandes lições de vida e de liderança aos grandes líderes políticos mundiais”, reforçou, lembrando um homem que “teve o poder de unir ‘todos, todos, todos’ em torno da oração, que abriu portas da Igreja católica que teimavam em manter fechadas e revolucionou a instituição Igreja”.

“Hoje partiu para o Céu um grande homem e que coordenação do PPM Madeira, endereça a toda a comunidade cristã católica o seu mais profundo pesar pela morte de Sua Santidade Papa Francisco”, rematou.