O PPM, que integra a AD no âmbito da coligação nacional e a coligação que governa os Açores, entregou hoje a sua lista de candidatos à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

”Somos um partido com História e presente. Um dos quatro partidos que integra o clube restrito dos quatro partidos que já incorporaram os governos da República e dos Açores. E o único dos quatro partidos que nunca criou, ou foi responsável, por qualquer crise política nacional ou regional”, disse, em comunicado, aditando que “triunfa, atualmente, a política do contra, do ódio e da ofensa”.

”É por tudo isto que o PPM faz falta no Parlamento Madeirense. Queremos ser o adulto na sala. O Partido que participa na vida política de forma construtiva. Com iniciativas e soluções. Que votará sempre contra crises políticas que conduzam a Madeira ao caos e ao desgoverno”, assevera.

Com a entrega desta lista, o PPM compromete-se a “inviabilizar sempre, com o seu voto, qualquer nova crise política que promova o chumbo dos orçamentos e o derrube do governo regional empossado antes do términus da legislatura”; “impulsionar um ciclo de obras públicas”, “confrontar o centralismo de Lisboa”; “defender a utilização do diferencial fiscal de 30% no IVA, IRC e IRS”; “reforçar os apoios à comunicação social”; “apresentar programas específicos e detalhados para áreas como a saúde, a educação, a segurança social, a função pública, a segurança (no que nos é possível fazer), o ambiente, a cultura, o desporto, a economia do mar, a proteção civil, o desenvolvimento económico, o ensino superior, os diversos sectores produtivos, o reforço das acessibilidades, marítimas e áreas à Região e da ligação entre as ilhas da Madeira e de Porto Santo e outras temáticas”.