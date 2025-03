A candidatura do PPM às eleições antecipadas da Madeira defendeu hoje a revisão urgente da tabela remuneratória da Função Pública e o descongelamento do tempo de serviço dos funcionários, alertando para a necessidade de renovação no setor.

“Urgente revisão da carreira do ponto de vista remuneratório, porque, neste momento, temos funcionários que estão a entrar e vão ganhar praticamente a mesma coisa que funcionários que já estão há 20 ou 25 anos”, explicou o secretário-geral do partido, Paulo Estêvão, reforçando que “a carreira está esmagada na base e tem de existir uma recuperação salarial dos funcionários públicos”.

O dirigente falava após uma reunião da candidatura do PPM no Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira.

O secretário-geral do partido foi o porta-voz candidatura, uma vez que o cabeça de lista, Paulo Brito, não participa hoje nas ações de campanha por motivos de saúde.

O Partido Popular Monárquico listou três problemas ao nível da Função Pública que pretende ver resolvidos: a revisão da tabela remuneratória, o descongelamento do tempo de serviço, sobretudo para os funcionários que entraram depois de 2007, e o envelhecimento dos trabalhadores.

“A média de idade é muito alta”, alertou, para logo acrescentar: “A substituição deve ser feita desde já, para garantir a continuidade dos serviços públicos com a mesma eficácia”.

Além da reunião no Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública, a candidatura do PPM agendou para hoje ações de contacto com a população em diversos locais, bem como a afixação de cartazes, tarefa que só iniciou após o arranque da campanha oficial, no domingo.

Os cartazes destacam a necessidade da redução fiscal, com a aplicação do diferencial máximo de 30% em todos os impostos na Madeira, como forma de a população recuperar poder de compra, e também a necessidade de “acabar com a anarquia e garantir a estabilidade”.

“Connosco não haverá moções de censura, quem ganhar governa quatro anos”, disse Paulo Estêvão.

O secretário-geral do PPM, também secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades dos Açores, no governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, regressa hoje àquele arquipélago, mas prevê voltar à Madeira no próximo sábado para acompanhar a campanha do partido até ao dia das eleições.