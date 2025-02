A Administração dos Portos da Madeira (APRAM) avançou hoje que, no último ano, o total da carga movimentada nos portos e terminais, atingiu 1 432 211 toneladas, +1,39%. O que corresponde a mais 19 596 toneladas que no ano anterior. E um recorde absoluto quando analisado com os últimos 10 anos.

Ainda segundo a APRAM, este crescimento “deve-se sobretudo, ao bom desempenho do item mercadoria contentorizada que representou 817 324 toneladas, +5% (=40 245 toneladas) que o registado, em 2023), também um número inédito que constitui um novo recorde nestes portos”.

No entender de Paula Cabaço, presidente do conselho de administração da APRAM; estes números “positivos demonstram a boa performance da economia regional verificada nos últimos três anos, que foi de crescimento consecutivo”.

Diz a APRAM que o porto do Caniçal, o principal de mercadorias da região, foi responsável pela movimentação de 966 796 toneladas, +5% que se traduziram em +47 505 toneladas que no ano anterior, sendo 797 474 de mercadoria contentorizada, 112 810 de granéis sólidos, 6 972 de granéis líquidos e 49 540 de carga geral.

A Administração dos Portos da Madeira aproveita a oportunidade para salientar o crescimento em todas as variantes, à exceção da carga geral que registou menos 400 toneladas que no ano de 2023.

Também o Porto do Porto Santo registou um aumento de mais de 12% no movimento global de mercadorias, destacando-se a mercadoria contentorizada que ultrapassou os 10%.

Das 35 041 toneladas de mercadorias movimentadas neste porto, 15 918 foram de carga contentorizada, 5 750 de granéis sólidos, 12 981 de granéis líquidos e 392 de carga geral.

De salientar ainda, o número de contentores movimentados nos portos da região, um total de 83 475 unidades, mais 4 046 contentores que no ano anterior, o que corresponde a um aumento superior a 5%. Do total de contentores, 79 617 pertenceu ao Porto do Caniçal, (+5%) e 2 692 ao porto do Porto Santo (+17%) que em 2023.

O Porto do Funchal vocacionado para o turismo de cruzeiros e ferrys, também movimenta alguma carga no âmbito da ligação com o Porto Santo, assegurada pelo “Lobo Marinho.”

Em 2024, o total de movimentos verificados neste porto foi de 3 972 toneladas, menos 2% que no ano anterior.

Em 2019, o movimento total de mercadorias ascendia a 1 226 685 toneladas. Com a pandemia esse valor desceu, mas em 2022 subiu para 1 314 259 toneladas, em 2023 para 1 412 615 toneladas e em 2024 para 1 432 211 toneladas, um número inédito se analisarmos os últimos anos de atividade dos portos da Madeira.

Como já havia sido anunciado, houve também um crescimento no número de passageiros de cruzeiros, que foi de mais 7 por cento: 1 539 450.

Onde se registou diminuição, foi nas viaturas importadas em 2024. Foram movimentadas, nos portos do Caniçal e do Porto Santo 14 269 viaturas (- 1401 quem em 20923).