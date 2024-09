Porto Santo realiza III Mostra Canina a 5 de outubro

A Casa do Povo da Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo realiza, a 5 de outubro, pelas 18h30, no Largo das Palmeiras, a III Mostra Canina do Podengo do Porto Santo.

O evento contará com exposições fotográficas, exposição canina, desfile, apresentação de vídeo, atribuição de prémios aos três melhores exemplares da raça e concertos.