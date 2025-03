A Porto Santo Line anunciou o cancelamento das viagens previstas para amanhã, dia 9 de março, entre a Madeira e Porto Santo, devido ao mau tempo.

As viagens afetadas são a ligação Funchal-Porto Santo, marcada para as 08h00, e a ligação Porto Santo-Funchal, prevista para as 19h00. De acordo com o comunicado emitido pela empresa, as condições meteorológicas esperadas para o Porto Santo poderiam comprometer a segurança dos passageiros e da embarcação, levando à decisão de cancelamento.

Os passageiros que necessitem de mais informações podem contactar a Porto Santo Line através do telefone (+351) 291 210 300, do WhatsApp (+351) 962 025 500 ou pelo e-mail infopsl@gruposousa.pt. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira das 9h00 às 19h00 e aos fins de semana das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h00, estando encerrado em feriados.