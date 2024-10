Porto Santo Line antecipa viagem de amanhã com destino à Madeira para as 12 horas

A Porto Santo Line vai antecipar a viagem de amanhã, do Porto Santo com destino a Madeira, prevista para as 18 horas, para as 12 horas.

A antecipação da viagem deve-se às más condições meteorológicas que se preveem para a Região, as quais “põem em causa a segurança dos passageiros e navios”.

As passagens foram automaticamente remarcadas para este novo horário. A Porto Santo Line relembra os passageiros que no domingo, 13 de outubro 2024, serão realizadas duas viagens extra.

Funchal - Porto Santo: 8h00 e 16h30 (extra)

Porto Santo - Funchal: 13h00 (extra) e 21h00