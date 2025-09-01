Porto Moniz reforça financiamento à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz

Na passada quinta-feira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, reuniu com o Comandante Richard Nunes Marques, Presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).
Esta reunião, segundo uma nota da Autarquia, na qual estiveram também presentes o Presidente da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira e o Comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, Artur Fernandes, teve por objetivo “discutir os trâmites necessários para que se efetive a revisão do Plano Financeiro para o ano de 2025”.
A revisão em causa implica um “reforço da comparticipação do Município de Porto Moniz, no montante de 21.727,91€ , com o objetivo de assegurar as atualizações remuneratórias aplicáveis aos bombeiros profissionais integrados no quadro ativo do corpo de bombeiros detido pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, garantindo igualmente “o pagamento de suplementos a estes efetivos e as respetivas atualizações salariais decorrentes do descongelamento de carreiras, com retroativos desde janeiro do corrente ano”.
Com esta atualização, adianta a comunicação da Câmara do Porto Moniz, importante para a valorização de todos os efetivos da Corporação de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, no ano 2025, o apoio do Município à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e que “garante o funcionamento da Delegação da Santa, 24 horas por dia, fixar-se-á no montante global de 228.564,00€”.
DE LETRA E CAL
Li recentemente um conto de Flannery O’Connor, no qual umas das personagens faz a seguinte declaração, seguida de uma pergunta: “as pessoas já nem se importam...
A violência doméstica é uma das mais antigas feridas da humanidade. Tão antiga quanto o fogo, tão repetida quanto a fome, tão herdada quanto o medo. Desde...
Eu ia jurar que, de 16 de julho até hoje, a justiça estava fechada para balanço. 1 mês e meio. Para uns é um exagero. Para outros é o merecido descanso....
Quando soube que ia para a Bolívia trabalhar, a primeira coisa de que me alertaram foi: “cuidado com o mal de altura!” O mal de altura, conhecido como...
O que leva alguém que se diz chocado com um vídeo chocante a partilhar o choque?
À partida terá chamado a si um direito de justiça e um dever de cidadania....
Luís de Camões, viveu pobre e assim morreu, e apenas após a sua morte, é que foi reconhecido como o nome maior da literatura Portuguesa.
A abundância do...
No podcast “Geração de 60” Miguel Monjardino relembrou a importância das ciências sociais - a filosofia, a história, a sociologia, a ciência política,...
DO FIM AO INFINITO
Vou escrever uma história maravilhosa sobre esta fotografia, dizia o jovem Artur, sempre num tom embriagado e cheio de esperança. Parece que ainda o oiço....
I. A seriedade dos “silly”
Infelizmente, a crónica estival não pode furtar-se à gravidade do infortúnio recente em Machico, cujas imagens de violência...
Francisco Sá Carneiro considerava prioritária para o País, uma alteração pacífica do Sistema Político da Constituição de 1976, através de uma sua revisão...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20m e capacidade de 420L, mais do que um novo...
As autoridades portuguesas indeferiram 34 dos pedidos de asilo do grupo de migrantes marroquinos que desembarcaram a 08 de agosto no Algarve, ficando por...
A organização não governamental (ONG) Associação Social Democrata do Ambiente, Terra e Oceano veio esta segunda-feira a público acusar o JPP de se colar...
O protesto mundial pela morte dos jornalistas em Gaza, organizado por entidades internacionais, conta com 123 órgãos de comunicação social europeus, com...
Na sequência da visita do secretário de Estado Adjunto da Administração Interna à Madeira esta terça-feira, no âmbito das comemorações do aniversário do...
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 12h30 horas, no campo de golfe do Santo da Serra, onde decorrerá a inauguração...
O Prémio Municipal Manuela Aranha - Concurso Artístico Para a Igualdade de Género e a Não Discriminação, iniciativa criada para incentivar a criatividade...
Foi hoje lançado o sexto do número da revista de atividades do Serviço Educativo Cultura Santa Cruz. A publicação, da responsabilidade e criação de Rafaela...
O Projeto Sexto Sentido, iniciativa de inclusão no desporto apoiada pelo Projeto Heróis Betano, chega à Madeira com um evento marcado para 18 de outubro,...
O Consulado Geral da República Bolivariana da Venezuela no Funchal anunciou que vai realizar, hoje, uma teleconferência de imprensa pela Paz com o ministro...
A Biblioteca Municipal de São Vicente recebeu a apresentação do livro “Boaventura – memórias de infância”, da autoria de Agostinho Andrade (pseudónimo...