Porto Moniz reforça financiamento à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz

    Emanuel Câmara reunião com bombeiros e Proteção Civil. DR/CMPM
01 Setembro 2025
Na passada quinta-feira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, reuniu com o Comandante Richard Nunes Marques, Presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).

Esta reunião, segundo uma nota da Autarquia, na qual estiveram também presentes o Presidente da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira e o Comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, Artur Fernandes, teve por objetivo “discutir os trâmites necessários para que se efetive a revisão do Plano Financeiro para o ano de 2025”.

  • Richard Marques, Comandante da Proteção Civil da Madeira, esteve presente
    Richard Marques, Comandante da Proteção Civil da Madeira, esteve presente DR/CMPM

A revisão em causa implica um “reforço da comparticipação do Município de Porto Moniz, no montante de 21.727,91€ , com o objetivo de assegurar as atualizações remuneratórias aplicáveis aos bombeiros profissionais integrados no quadro ativo do corpo de bombeiros detido pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, garantindo igualmente “o pagamento de suplementos a estes efetivos e as respetivas atualizações salariais decorrentes do descongelamento de carreiras, com retroativos desde janeiro do corrente ano”.

Com esta atualização, adianta a comunicação da Câmara do Porto Moniz, importante para a valorização de todos os efetivos da Corporação de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, no ano 2025, o apoio do Município à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e que “garante o funcionamento da Delegação da Santa, 24 horas por dia, fixar-se-á no montante global de 228.564,00€”.

