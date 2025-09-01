Porto Moniz reforça financiamento à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz

Na passada quinta-feira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, reuniu com o Comandante Richard Nunes Marques, Presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).

Esta reunião, segundo uma nota da Autarquia, na qual estiveram também presentes o Presidente da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira e o Comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, Artur Fernandes, teve por objetivo “discutir os trâmites necessários para que se efetive a revisão do Plano Financeiro para o ano de 2025”.