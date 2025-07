O concelho do Porto Moniz assinala este ano 190 anos de história, num percurso marcado por importantes avanços em várias áreas, com destaque para o reforço das respostas na área da saúde, resultado dos programas promovidos pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM).

Estes apoios têm sido determinantes para a melhoria das condições de saúde da população residente, com especial enfoque no apoio direto às famílias, crianças, jovens e idosos, conforme indica comunicado do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM.

Entre as medidas implementadas, notam, mais de 50 famílias beneficiaram do Cartão Kit Bebé, um apoio financeiro atribuído nos primeiros meses de vida da criança, aliviando os encargos associados ao nascimento.