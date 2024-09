É a ‘cereja no topo do bolo’, consoante o próprio presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz classifica a sua Universidade Sénior, com inauguração oficial na próxima terça-feira, 1 de outubro, pelas 15h00.

Situada na Ribeira da Janela, resulta da exemplar remodelação do edifício que durante muitos anos acolheu a escola local do 1.º ciclo, entretanto desativada há cerca de 25 anos.

Escolhida a dedo por Emanuel Câmara, a infraestrutura, numa magnífica simbiose com a natureza e enriquecida pela serenidade que pauta aquela zona do concelho, recebeu uma completa reabilitação, onde foram aplicados 527.347,45 euros, dos quais 350.956,43 euros do orçamento municipal e 176.391,02 euros provenientes de fundos comunitários.

