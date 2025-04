O porto do Funchal conta, esta terça-feira, com quatro embarcações em escala, dois navios de cruzeiro e dois iates.

No cais norte desde domingo, está o The World, que sai hoje pelas 18 horas. Mais tarde, pelas 20 horas, será a vez do AIDABlu, que partirá rumo a Cádiz, em Espanha.

Ao porto do Funchal chegaram ainda dois iates, o ‘No Stress’ e o ‘Moskito’.