A CDU acompanhou hoje um grupo de moradores do Pomar do Miradouro, das zonas altas de Santo António, à Câmara Municipal do Funchal, onde foi entregue um abaixo-assinado com o objetivo de reivindicar a criação de uma bolsa de estacionamento naquela localidade.

À porta da Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, candidato da CDU à autarquia, referiu que “a falta de lugares de estacionamento no sítio do Pomar do Miradouro, uma das localidades das Zonas Altas da freguesia de Santo António, é um problema há muito identificado e que transforma a vida de quem ali reside num verdadeiro calvário”.

O partido refere que a ausência de uma zona de parqueamento leva os moradores a estacionar as viaturas na estrada, muitas vezes a centenas de metros das suas habitações, e, em alguns casos, em locais que dificultam a passagem de transportes públicos ou de veículos de emergência.

“Esta situação, que tantos transtornos causam à população, poderia ser resolvida com a construção de bolsas de estacionamento, permitindo a desobstrução da via pública e garantindo estacionamento mais seguro e próximo das residências”, indica.

Ricardo Lume acrescentou ainda que “os moradores do Pomar do Miradouro mobilizaram-se, recolheram dezenas de assinaturas e estão disponíveis até para ceder terrenos com vista à concretização deste objetivo”.

A CDU diz estar solidária com esta justa reivindicação e continuará a apoiar a população do Pomar do Miradouro para que a construção das bolsas de estacionamento se torne uma realidade.