A CDU acompanhou hoje um grupo de moradores de Santo António na entrega de um abaixo-assinado dirigido à Câmara Municipal do Funchal para que a abertura de uma acessibilidade que ligue o Caminho do Moinho até ao Caminho do Massapês seja uma realidade.

Na Câmara Municipal, após a entrega do abaixo-assinado, de acordo com uma nota do partido, os moradores fizeram-se ouvir na reunião pública de autarquia referindo a sua revolta por se sentirem abandonados nas zonas altas do Funchal, referindo também as dificuldades de mobilidade no Caminho do Moinho, “até porque é difícil passar uma ambulância neste caminho que não tem saída e que não tem sequer uma zona de estacionamento adequada às populações”.

A CDU reforça que as populações do caminho do Moinho em Santo António estão a lutar para que os governantes possam abrir esta importante acessibilidade e solucionar os problemas de quem vive nas zonas altas do Funchal.

“Os madeirenses e porto-santenses sabem que quando é preciso lutar pela justiça social e pelos direitos podem sempre contar com a CDU”, rematou.