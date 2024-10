A Polícia Municipal do Funchal irá avançar, mas com um modelo distinto do atual, composto exclusivamente por agentes policiais qualificados.

Esta informação foi avançada por Cristina Pedra, Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), após a reunião do Conselho Municipal de Segurança.

A autarca reuniu-se com a Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, que mostrou abertura ao projeto apresentado pela CMF em criar uma Polícia Municipal diferente das atuais, inspirada nas características das polícias municipais do Porto e de Lisboa, mas com uma estrutura ainda mais robusta em termos organizacionais.

”Na reunião com a Sra. Ministra, expressámos a nossa intenção de criar uma polícia municipal formada na Escola Pública de Polícia, a ser financiada pela CMF. Se algum dia avançarmos com a Polícia Municipal”, será uma polícia de verdadeiros agentes, e “não faremos de outra forma”, começou por revelar Cristina Pedra.

“Queremos alcançar o nível de especialização existente em Lisboa e no Porto, com competências mais amplas que as das polícias municipais de outros concelhos,” garantiu a Presidente da CMF.