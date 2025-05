Nos dias 13, 16, 20 e 23 de maio, o PLAZA Madeira, centro comercial gerido pela Multi Portugal, recebe a segunda edição da iniciativa ‘Jogos Matemáticos’. Destinada a alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, a atividade terá lugar no primeiro piso do centro comercial, decorrendo em dois horários: das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

A iniciativa contará com alunos de várias escolas da região – EBS Gonçalves Zarco; EB1|PE|C de Água de Pena; Colégio Infante D. Henrique; EB2|3 da Torre; EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva; EB Dr. Horácio Bento Gouveia; EBS Padre Manuel Álvares – Polo do Campanário; EB1|PE do Campanário; EB1|PE da Ribeira Brava; EB1|PE da Corujeira e EB1|PE da Tabua, que vão participar em vários jogos matemáticos de tabuleiro.

Inseridas no âmbito do “Campeonato Regional de Jogos Matemáticos” – um projeto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação da Madeira, as atividades visam promover o desenvolvimento de competências matemáticas, incentivando simultaneamente a criatividade e o rigor do raciocínio.