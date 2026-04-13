Plano Regional de Emergência de Proteção Civil prevê 11 exercícios em 2026

Esta segunda-feira, 13 de abril, arrancou o plano anual de exercícios aprovado pela Comissão Regional de Proteção Civil, numa abordagem pioneira que vai cobrir as 10 áreas de intervenção do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil e que prevê a realização de 11 exercícios ao longo do ano 2026, dez setoriais e um à escala total.

Conforme dá conta o Serviço Regional de Proteção Civil, o primeiro exercício focou-se nos procedimentos de gestão administrativa e financeira perante uma ocorrência complexa e foi conduzido na modalidade de Table Top Exercise (TTX), isto é, de natureza de decisão, sem movimentação de meios ou comunicações externas, decorrendo em sala, nas instalações do SRPC, e tendo durado três horas.