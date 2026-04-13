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Plano Regional de Emergência de Proteção Civil prevê 11 exercícios em 2026

    Plano Regional de Emergência de Proteção Civil prevê 11 exercícios em 2026
    Participaram cerca de 40 elementos provenientes das diversas unidades orgânicas do SRPC. SRPC
Redação

Região
Data de publicação
13 Abril 2026
21:09

Esta segunda-feira, 13 de abril, arrancou o plano anual de exercícios aprovado pela Comissão Regional de Proteção Civil, numa abordagem pioneira que vai cobrir as 10 áreas de intervenção do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil e que prevê a realização de 11 exercícios ao longo do ano 2026, dez setoriais e um à escala total.

Conforme dá conta o Serviço Regional de Proteção Civil, o primeiro exercício focou-se nos procedimentos de gestão administrativa e financeira perante uma ocorrência complexa e foi conduzido na modalidade de Table Top Exercise (TTX), isto é, de natureza de decisão, sem movimentação de meios ou comunicações externas, decorrendo em sala, nas instalações do SRPC, e tendo durado três horas.

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    . SRPC

Participaram cerca de 40 elementos provenientes das diversas unidades orgânicas do SRPC, com responsabilidade nas matérias de contratação, gestão financeira e patrimonial e gestão de emergências do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), a par da Secretaria Regional das Finanças, dos Serviços Municipais de Proteção Civil e do Centro de Coordenação Operacional Regional (CCOR).

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“O cenário permitiu testar a ligação entre níveis de atuação (Municipal/Regional), validar e identificar eventuais melhorias nos procedimentos de mobilização, requisição e utilização de meios e recursos, bem como aferir os processos de seguros e de contratação pública inerentes à resposta a emergências excecionais”, explica o SRPC.

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