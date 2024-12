O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos é palco, a 14 de dezembro, da discussão pública do plano de salvaguarda das tradições do Vinho Madeira. O evento, organizado pela Universidade da Madeira e pela Autarquia de Câmara de Lobos, abre às 17 horas, com Rossana Santos, da UMa.

Segue-se a intervenção de Lino Pinto, que é viticultor.

Logo depois, vai intervir Humberto Jardim, presidente da Mesa da Secção dos Vinhos da ACIF. Steve Duarte, chairman do Museu Of Madeiran Heritage, Roy Hersh (jornalista) são outros oradores.

Quem também vai usar da palavra nesta iniciativa é o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, assim como o presidente do IVBAM, Tiago Freitas. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, tem também presença agendada na iniciativa.

Depois da intervenção do chefe do Executivo madeirense, terá lugar a leitura da Carta de Salvaguarda das Tradições do Vinho Madeira e um discussão moderada por António Silva. Segue-se um Madeira de Honra e o encerramento acontece às 20 horas.

No entender da organização da discussão público, trata-se de mais um avanço no processo que visa a elevação da manifestação cultural para a Lista Representativa do Património Cultura Imaterial da Humanidade da UNESCO, objeto de uma candidatura apresentada publicamente pela Universidade da Madeira no dia 11 de setembro deste ano no Colégio dos Jesuítas. A candidatura tem já muitos apoiantes, dentro e fora da Região.

O sucesso da candidatura, segundo a organização, depende em grande parte da adesão de todas as forças vivas da nossa região, devendo o painel de participantes ser interdisciplinar, intersectorial e aberto a todos os atores da fileira do Vinho Madeira, incluindo os próprios viticultores.