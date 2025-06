A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, apresentou esta tarde o projeto de estudo das águas residuais da Região Autónoma da Madeira (RAM), com vista à deteção de drogas e de novas substâncias psicoativas. Um momento que contou com a presença de Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da PJ.

Segundo a PJ, este projeto tem por base o tema “Monitorização e Mapeamento do Consumo de Drogas, com especial enfoque nas Novas Substâncias Psicoativas, será monitorizada e acompanhado pela Universidade da Madeira e pela Universidade da Beira Interior.

Este estudo visa somente determinar as substâncias psicoativas localizadas na Madeira, tendo por base os diversos concelhos, com vista à recolha de amostras ao longo de 12 meses. No final do ano, já em 2026, os resultados serão tornados públicos.