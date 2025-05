O edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, vai acolher, esta sexta-feira, 23 de maio, às 14h30, a conferência “O ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA) como instrumento de regulação das políticas educativas”.

A conferência, organizada com o apoio do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa), integra o ciclo de conferências “Comparativamente”, da Secção de Educação Comparada da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE-SEC) e será proferida por Estela Costa, docente do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

A participação é gratuita mediante inscrição prévia através do formulário disponível em https://forms.gle/pQdirjLh1jECaFUN7. No ato de inscrição, os interessados deverão selecionar a modalidade de participação (presencial ou on-line, via zoom).

Com início em abril de 2025, o ciclo “Comparativamente” da SPCE-SEC reúne académicos, investigadores, professores e estudantes interessados nas dinâmicas da educação em contextos variados, nacionais e internacionais, regionais e locais. Cada sessão é uma oportunidade para discutir temas emergentes, locais e globais, refletindo sobre práticas educativas e pedagógicas, políticas públicas de educação e desafios e oportunidades para a educação nos diferentes países e regiões, com um olhar particular para Portugal. Assumindo uma abordagem interdisciplinar e colaborativa, a iniciativa promove o diálogo e a partilha de conhecimento entre especialistas, reforçando o papel da Educação Comparada como um campo essencial na compreensão das complexidades e transformações educativas à escala mundial.

Atualmente, a Secção de Educação Comparada da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação é coordenada por Nuno Fraga, docente da Faculdade de Ciências Sociais da UMa e responsável pela linha de investigação de Administração Educacional do CIE-UMa.