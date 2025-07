As Festas de São Pedro em Câmara de Lobos continuam ‘a bombar’ e hoje, véspera de feriado, os olhos estão posto no palco, que se enche com a atuação de Piruka, cabeça de cartaz deste penúltimo dia de certame.

‘Se Eu Não Acordar Amanhã’, ‘Salto Alto’, ‘Não Se Passa Nada’, ‘Prova dos 9’, ‘Impossíveis’, ‘Chora Agora’, ‘Louco’ e ‘Só Vim Dizer Yau’, são temas que prometem pôr a plateia a vibrar, ao som deste rapper português cujo nome de batismo é André Filipe de Oliveira.

Antes, pelo palco, passaram nomes bem conhecidos do panorama regional, tais como João Quintino e Spot the Difference, numa noite que só termina às três da manhã, com os ritmos a cargo do Dl Sil.