Pingo Doce doou 396 toneladas de excedentes alimentares na Madeira em 2024

Em nota de imprensa, o Pingo Doce informa que doou em 2024 mais de 396 toneladas de excedentes alimentares a 56 instituições da Madeira, que diz apoiar numa base regular.

Leia a nota de imprensa da cadeia de supermercados:

“O Pingo Doce doou, em 2024, mais de 396 toneladas de excedentes alimentares a 56 instituições da Madeira, que apoia numa base regular. A nível nacional a insígnia doou 7,1 mil toneladas aumentando em mais de 35% os donativos, face a 2023, devido à implementação do novo programa de donativos “Alimenta o Bairro”.

O apoio a situações de carência alimentar é uma das prioridades das lojas Pingo Doce na Madeira que apoiam regularmente instituições de solidariedade das comunidades locais como, por exemplo, a ANIMAD, as Irmãs Clarissas – Mosteiros da Nossa Senhora da Piedade ou o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA).

Em 2024, o Pingo Doce doou a nível nacional, 7,1 mil toneladas de excedentes alimentares que já não podem ser vendidos, por exemplo, por terem as suas embalagens danificadas ou por se aproximarem do fim da validade, mas que estão conformes com os padrões de segurança.

O aumento dos apoios em mais 35% relativamente ao ano passado resultou da implementação do programa “Alimenta o Bairro”, que tem como objetivo alargar as categorias de artigos que são doados, bem como tornar o processo de recolha e a relação entre as lojas e as instituições mais eficiente. Este programa reforçou o papel ativo no combate à fome nos bairros em que o Pingo Doce está presente.

Ainda no âmbito do programa “Alimenta o Bairro”, o Pingo Doce implementou também um programa de capacitação das instituições focado na segurança alimentar e na gestão de organizações sociais, com dicas práticas para gestão de recursos humanos e de voluntários, gestão de stocks, gestão de orçamento e otimização de donativos.

“Orgulhamo-nos de termos conseguido aumentar o apoio às nossas comunidades e assim sermos, cada vez mais, um supermercado de proximidade. A cada ano, procuramos sempre novas formas de poder contribuir com um bem tão essencial como a alimentação, ajudando a minimizar a carência de tantas pessoas e famílias.” Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

Em 2024, o Pingo Doce respondeu ao apelo de cerca de 1.350 instituições de cariz social nas zonas de influência das suas lojas. Os apoios em géneros alimentares e em valor monetário (que incluem apoios fixos, cartões-presente e apoio a projetos de conservação ambiental) ultrapassaram os 19,3 milhões de euros, mais 6,6% do que em 2023.”