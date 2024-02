A Iniciativa Liberal levou ao plenário um voto de pesar pelo recente falecimento da bailarina Mickaella Dantas, com apenas 34 anos.

Marcada por uma vida de infortúnio, com muitas contrariedades, logo desde os 11 anos em que se viu obrigada a amputar uma perna, conseguiu concretizar o sonho de ser bailarina. Esse percurso foi exaltado por Nuno Morna, na apresentação do voto, lembrando que Mickaella Dantas deixou em 2012 o projeto ‘Dançando pela Diferença”, mas que nunca deixou de estar ligada à Madeira, Todas as forças parlamentares se associaram ao dito voto, pelo que na quinta-feira, em dia de votação semanal, será seguramente aprovado por unanimidade.