Peritos europeus em toxicologia e ciências forenses reúnem-se na Madeira em 2026

Carlos Farinha, diretor Adjunto da Polícia Judiciária (PJ), anunciou esta tarde que a Madeira vai receber a reunião de peritos europeus em toxicologia da Rede Europeia de Ciências Forenses.

“Este encontro ocorrerá na Madeira, provavelmente em abril ou maio de 2026. Por isso, é possível que até lá surjam relatórios ou resultados preliminares”, sobre o projeto de estudo das águas residuais da Região Autónoma da Madeira (RAM), com vista à deteção de drogas e de novas substâncias psicoativas, apresentado durante esta sexta-feira, nas instalações da PJ na Madeira.

“Mas o nosso foco é trabalhar com seriedade, de forma consistente e inovadora, para alcançar conclusões sólidas e não apenas perceções”, revelou esta tarde Carlos Farinha, Diretor Adjunto da Polícia Judiciária. O responsável da PJ falava depois da apresentação do projeto de estudo das águas residuais da Região Autónoma da Madeira (RAM), com vista à deteção de drogas e de novas substâncias psicoativas.

Carlos Farinha revelou que é “um projeto de inovação, de produção de conhecimento. É um projeto que visa obter resultados ao nível ambiental e também relativamente a um fenómeno que tem impacto, não apenas no plano policial e criminal, mas igualmente no plano social”.

Por isso, adianta que o objetivo do projeto é ter “resultados ao fim dos 12 meses, de acordo com o calendário”. No entanto, como referiu publicamente “noutra ocasião, prevê-se a realização de uma reunião de peritos europeus em toxicologia da Rede Europeia de Ciências Forenses”, a acontecer em abril ou maio de 2026.