O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje céu geralmente muito nublado, com boas abertas na ilha de Porto Santo. São esperados, no entanto, períodos de chuva ou aguaceiros, fracos, por vezes moderados nas terras altas da Madeira, e que serão pouco prováveis na ilha de Porto Santo. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Para a região do Funchal, são também esperados períodos de chuva ou aguaceiros fracos e céu com períodos de muita nebulosidade. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na costa norte, as ondas serão de noroeste com 1 metro e, na costa sul, serão inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.