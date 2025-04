Nos números 10, 12 e 14 do Caminho Velho da Chamorra, perto do Bairro das Courelas e numa zona de armazéns, está situada a mercearia de Aires Dinis Lopes, ou sr. Airinhos, como é chamado pelos vizinhos e pessoas que trabalham naquela zona e que frequentam o estabelecimento.

Numa sala fechada do prédio, e com vários utensílios antigos a avisar do início da visita ao passado, está um moinho de água com cerca de 200 anos, e que muito milho moeu para as famílias da freguesia de Santo António e para as mercearias da zona que a modernização dos tempos foi obrigando a fechar. É um dos poucos moinhos de água que ainda existem na Madeira e que os mais antigos ainda se recordam.

