José Manuel Rodrigues, anterior presidente da Assembleia Regional e atual secretário regional da Economia, escreveu, sobre a morte de Martins Júnior, que “Perdi um Amigo improvável”.

No texto, em jeito de despedida, pode-se ler que “conheci o Padre Martins Júnior como jornalista e depois como seu colega na Assembleia e, apesar das nossas profundas diferenças ideológicas, tínhamos uma grande empatia e um enorme respeito um pelo outro. Mantivemos acesos debates e grandes polémicas, mas soubemos sempre manter a Amizade”.

“Ficam na minha memória os convívios de horas, que envolviam políticos e jornalistas de vários quadrantes, onde se discutia tudo e mais alguma coisa à volta de uma cerveja e de um petisco, em tertúlias que ela tanto cultivava e apreciava”, reforça José Manuel Rodrigues.

“Guardo da sua pessoa muitas contradições e controvérsias, mas acima de tudo um enorme apego às suas raízes e gentes de Machico e uma luta incessante por mais justiça social. É uma personalidade incontornável do século XX, na Madeira e parte num tempo em que ainda se assinala o meio século do 25 de abril e se preparam as comemorações dos 50 anos da Autonomia”, lê-se.