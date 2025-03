O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) anunciou o encerramento de todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira, sob sua gestão, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 17 de março, devido aos alertas meteorológicos emitidos para o arquipélago.

Segundo o instituto, “enquanto se mantiverem os alertas, os percursos pedestres classificados permanecerão encerrados, por questões de segurança”.

Além disso, o IFCN informou que “a Quinta do Santo da Serra e a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro estarão encerradas”.

A entidade recomenda que a população siga as diretrizes das autoridades de Proteção Civil e evite comportamentos de risco.