Pequena descida da temperatura máxima esta terça-feira

O IPMA dá conta que as temperaturas máximas na Madeira vão registar uma pequena descida. Os termómetros vão variar entre os 14ºC e os 21ºC na ilha da Madeira e entre os 15ºC e o 19ºC no Porto Santo.
Deverá registar-se nebulosidade a partir da tarde, em especial na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira. Quanto ao vento, esse será moderado a forte (25 a 40 km/h) de nordeste, com rajadas até 80 km/h, em especial nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, comrajadas até 110 km/h.
Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de norte/nordeste com 2,5 a 3,5 metros, enquanto que na costa sul as ondas serão do quadrante sul com 1 metro, sendo ondas de sueste com 1 a 2 metros na parte leste da ilha da Madeira.
Por fim, dizer que a temperatura da água do mar vai rondar os 17/18ºC.
Bom dia!
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