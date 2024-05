Élvio Sousa, líder do JPP, voltou a afirmar que os pensionistas e reformados “merecem” uma pensão no valor entre 120 e os 150 euros mensais, uma das propostas do partido.

À margem de uma atividade partidária, o candidato lembrou a “necessidade de olhar pelos reformados e pensionistas como aqueles que bordaram a paisagem da agricultura, que cuidaram dos filhos, que seguraram a vida do lar e que neste momento estão a contar os tostões e a enfrentar o elevado custo de vida, do supermercado e de outras situações do dia a dia, como a medicação, que é extremamente cara”.

O cabeça-de-lista também aproveitou a ocasião para desmontar aquelas que considera ser “mentiras” do governo PSD/CDS, “nomeadamente quando afirmam já ter aplicado, na Madeira, 4 milhões de euros de complemento de pensão quando isso é uma absoluta mentira”.

E exemplifica: “segundo dados oficiais de 2023, o Governo PSD/CDS gastou apenas 988 mil euros, menos de um milhão de euros com os nossos idosos”.

“A proposta do JPP é clara: investir na qualidade de vida dos nossos reformados e pensionistas, principalmente os que têm reformas mais baixas e este complemento de 120 a 150 euros é uma forma de ajudá-los a enfrentar o aumento do custo de vida”, concluiu Élvio Sousa.