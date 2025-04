Pedro Santos Gouveia será o novo presidente do conselho diretivo do Instituto do Emprego da Madeira.

Natural do Funchal, o advogado de 45 anos vai suceder a Vânia Jesus na liderança do Instituto de Emprego da Madeira sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho Juventude.

Licenciado em direito, Pedro Santos Gouveia era, desde 2022, diretor regional da Direção Regional da Administração Pública (DRAP), tendo também exercido, entre outras funções, o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração do SESARAM.

No âmbito da sua atividade profissional, exerceu funções em diversas áreas do direito, designadamente em matéria do regime jurídico da função pública, recursos humanos, avaliação do desempenho, contratação pública e apoio jurídico às autarquias locais.