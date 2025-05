O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, realizou, ontem à tarde, uma visita às obras de requalificação que estão a decorrer na Estrada Regional 204, a conhecida Estrada do Aeroporto, as quais, recorde-se representam um investimento de 12,9 milhões de euros.

Na visita, o dirigente verificou o ponto de situação dos trabalhos em curso, mostrando-se “muito satisfeito” com as condições criadas nesta “nova” Estrada do Aeroporto, através da introdução de passeios, da reconstrução integral da estrutura de pavimento, da construção de novas rotundas e melhoria dos nós de ligação aos caminhos municipais, melhorando significativamente o nível de serviço desta infraestrutura rodoviária e as suas condições de segurança.

Pedro Rodrigues aproveitou ainda a ocasião para agradecer a compreensão da população pelos transtornos que estas obras possam estar a causar no seu quotidiano.

“Reconhecemos os transtornos que estes trabalhos possam estar a causar no dia-a-dia das pessoas e, por isso mesmo, queremos agradecer e apelar à compreensão de todos. Desde o início desta empreitada de requalificação, com uma extensão de cerca de 7,8 Km, o nosso maior compromisso tem sido sempre o de minimizar, ao máximo, os impactos destas obras que, como todos sabemos, decorrem numa zona densamente urbanizada”, afirmou o secretário regional, salientando que as mesmas deverão ficar concluídas até setembro deste ano.