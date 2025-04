Bom dia!

O ex-secretário regional de Saúde já tem novo desafio público. Sabe o JM que Pedro Ramos vai liderar uma estrutura de missão para transferência e funcionamento dos serviços médicos do atual para o novo hospital. O processo é visto como complexo e requer exigente preparação e rigoroso acompanhamento.

O destaque fotográfico da Primeira Página do seu JM vai para época balnear que leva 180 mil euros. Empresa municipal do Funchal investe na requalificação de todos os complexos antes da chegada do verão.

Saiba ainda que Associação do Património denuncia abate de jacarandá adulto e que banana reforça presença na doçaria.

Central de emergência promete melhor socorro é outro assunto de relevo nesta edição que destaca as Sociedades de Desenvolvimento. Pedro Rodrigues indica nova administração. Élia Ribeiro, Elias Gouveia e Fátima Carvalho são os nomes escolhidos pelo secretário da tutela.

Não perca também o Erasmus+ que apresenta projeto que cria jogo sobre proteção de dados e um Trocar por Miúdos que explica o que é e como se cumpre o luto nacional?

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!