O secretário regional de Saúde e Proteção Civil considera que apesar da importância da inteligência artificial para o futuro, o modelo continua centrado na pessoa. A afirmação foi feita, esta manhã, na abertura da conferência sobre ‘Inteligência Artificial: desafios éticos na Educação e na Saúde Mental’. Pedro Ramos descansava, assim, a provincial das Irmãs Hospitaleiras, Irmã Paula Carneiro, a qual, momentos antes, sublinhou que a IA é importante mas não pode substituir o humano.

Pedro Ramos, no evento que decorre no auditório do Colégio dos Jesuítas, referiu que este é um assunto pertinente que nos vai ajudar e prejudicar. Mas sobre as vantagens, indicou a possibilidade de ser um auxílio nas tomadas de decisão. Na área de Saúde Regional, a transição digital é já uma realidade, conforme adiantou o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, considerando ser importante que a nossa ferramente seja equitativa. A fase de pós-pandemia é de avanço para a IA, como adiantou ainda no evento organizado pelas Irmãs Hospitaleiras.

“Temos que estar sempre a estudar e a ler e aconselho a ler aquele que é o pilar da UE para esta área”, apontou.