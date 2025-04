Tal como já havia sido anunciado, no âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais, o secretário-geral do Partido Socialista efetua, amanhã, uma visita à Madeira.

O programa inclui uma deslocação às obras do Hospital Central e Universitário da Madeira, assim como a um empreendimento de habitação ao abrigo do programa 1.º Direito, em São Martinho. Pelas 17 horas, Pedro Nuno Santos contacta com a população na rua dr. Fernão de Ornelas. E, por fim, às 19 horas, decorrerá um comício no Fórum Machico, com as intervenções de Pedro Nuno Santos e Emanuel Câmara.