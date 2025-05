Para o cabeça de lista da AD- Coligação PSD/CDS pela Madeira, no próximo domingo, dia de Eleições Legislativas, “existem duas maiorias possíveis: uma maioria da AD, que prometeu e que está a cumprir e, outra maioria das oposições que vão da direita à esquerda, que nada constroem e que estabelecem coligações negativas como se viu nestes últimos onze meses”. Pedro Coelho reafirmou, hoje, o seu apelo ao voto, numa mensagem especialmente dirigida aos mais jovens, “que foram muito maltratados pelas governações socialistas”, para os quais a AD, em onze meses, implementou várias soluções que devem continuar a ser reforçadas para o futuro.

“Foi a AD que criou o IRS Jovem, devolvendo-lhes mais rendimento, foi a AD que criou o programa ‘Porta 65’, nomeadamente o seu alargamento e aprofundamento, permitindo que os jovens arrendassem casas a preços acessíveis e foi a AD que fez a isenção do IMT e do imposto de Selo, com uma garantia pública, permitindo 100% do financiamento da compra da primeira habitação”, lembrou, entre outros exemplos, o cabeça-de-lista, sublinhando que, na próxima Legislatura, é compromisso da sua candidatura dar continuidade a estas medidas mas, também, continuar a assegurar a construção e requalificação de Residências Universitárias – três das quais na Madeira – sem esquecer, entre outras, as propostas para a implementação de um contingente de acesso a estas residências para os estudantes madeirenses deslocados e a majoração de 30% no financiamento à Universidade da Madeira.

Pedro Coelho que, nesta ocasião, dirigiu-se, ainda, às pessoas que, nas últimas Eleições Nacionais votaram no Chega, alertando-as para o facto deste Partido ter provado, nos últimos onze meses, que não é a alternativa que o País mais precisa.

“É bom que essas pessoas saibam que o Chega juntou-se ao PS para derrubar um governo PSD/CDS que estava a governar bem, que se juntou ao PS para inviabilizar a redução do IRS para a classe média e que André Ventura prometeu erradicar o socialismo em Portugal e foi o principal aliado de Pedro Nuno santos”, disse, lembrando que, no que toca à juventude, “o Chega faz muitas danças nas redes sociais e no TikTok mas, naquilo que é mais importante, que é resolver os problemas, nada acontece”.

Cabeça-de-lista que, a este propósito, assegura que só com a AD na governação é que será possível viabilizar medidas concretas para os Jovens que garantam a sua fixação, dando-lhes mais oportunidades, mais esperança e mais futuro também na Madeira.

“Portugal faz-se de pessoas, com todos e temos de reter os nossos melhores ativos, que também são obviamente os nossos jovens”, rematou, por fim, o cabeça-de-lista, apelando a que, no próximo domingo, os jovens da Madeira e do Porto Santo renovem a sua confiança na AD e garantam, com isso, a continuidade das políticas que vinham sendo seguidas.