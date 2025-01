Pedra garante implementação de projetos vencedores do OPF até ao final do mandato

Foram, hoje, apresentados no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, os projetos vencedores do Orçamento Participativo do Funchal 2024/25, que teve o valor global de 600 mil euros divididos em quatro categorias, juvenil, escolar, concelhia e sénior e que serão implementados ainda neste mandato, como garantiu Cristina Pedra, que relembrou que, neste mandato, a autarquia investiu um milhão e 150 mil euros no OPF.

Na apresentação dos 18 vencedores, a presidente da CMF destacou os “recordes” que foram alcançados nesta edição, nomeadamente no que se refere à votação e submissão de projectos, cujo número chegou a 71, tendo sido validados 57, sendo que o número de votos ultrapassou os 34 mil, precisamente, 34.044 votos, o que se traduz num acréscimo de mais 704% em relação ao 2020-21, edição em que apenas se verificaram 4.228 votos.

A autarca também realçou o aumento de verbas que o OPF registou no mandato do actual executivo, visto que de 500 mil euros passou para 600 mil.

No OPF 2024725, depois da analise técnica dos serviços da CMF, foram submetidos a votação pública 57 projetos: sete na categoria juvenil, nove na escolar, 37 na concelhia e quatro na sénior.

Refira-se que houve um forte acréscimo de submissão de projetos em relação à edição anterior (2023/24).

Os 18 projetos vencedores totalizam um valor de 534.722,77 euros, distribuídos da seguinte forma: categoria juvenil, seis projetos, num total de 86.746,96, dois na escolar, num total de 124.790,00, seis na concelhia, com 273,797,29 e quatro, na sénior, com 49.388,52.