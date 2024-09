A Festa do Avante, que marca a rentrée do Partido Comunista Português, acontece já este fim-de-semana na Quinta da Atalaia, Seixal.

Da Madeira para o Continente, uma exposição sobre os presos políticos na Região, vítimas do regime fascista, vai marcar esta edição.

“Esta exposição contou com os contributos de Élvio Passos e João Palla Lizardo autores do livro “ PRESOS POLÍTICOS DO ESTADO NOVO NA MADEIRA” obra que foi galardoado com o prémio Emanuel Rodrigues. Esta exposição que apresentamos na Festa do Avante é um tributo a todos aqueles que na Madeira ao longo de décadas lutaram com o objetivo de derrubar o fascismo em Portugal abrindo assim as portas á democracia.

No dia 7 de Setembro, (sábado) pelas 11h no Pavilhão da Madeira, será feita a apresentação do livro “ PRESOS POLÍTICOS DO ESTADO NOVO NA MADEIRA” por João Palla Lizardo, que será procedida de um debate.

No mesmo dia, pelas 15h30 no Pavilhão Central, Edgar Silva apresenta o livro do qual é autor “«Vendaval de Utopias» Os Católicos da Revolução e o PCP”, acrescenta nota do partido à imprensa.