O PCP esteve hoje no Parque Empresarial da Cancela no âmbito da campanha ‘aumentar salários e pensões para uma vida melhor’, numa ação de contacto com trabalhadores.

No decurso da iniciativa, o dirigente do PCP, Ricardo Lume referiu que “a valorização geral dos salários, com um aumento em pelo menos 15% e no mínimo de 150 euros, é justa, é necessária, é urgente e é possível”, disse.

“É justa, porque os salários dos trabalhadores, representam menos de 20% dos encargos das empresas, embora sendo eles quem cria a riqueza, por isso devem ter direito a uma justa repartição da riqueza que o seu trabalho gera”, acrescentam, realçando que se impõe “travar o modelo económico baseado em baixos salários e na precariedade laboral, que potencia a política de exploração e empobrecimento”.

Nesse sentido o PCP considera “urgente” e “necessário” dar “condições aos trabalhadores e às famílias para enfrentarem o brutal aumento do custo de vida”.