Eduardo Paz Ferreira, coordenador do grupo de trabalho para a revisão da Lei das Finanças Regionais, admitiu hoje que l anteprojeto foi “muito perturbado pelas sucessivas instabilidades”, mas adiantou que espera ter o documento pronto a entregar muito em breve.

O professor catedrático, especialista em questões financeiras, está na Região para participar nas conferências do Dia do Empresário, iniciativa da ACIF que nesta edição assinala os 50 anos de autonomia. À margem do evento, Paz Ferreira assumiu que o anteprojeto se atrasou “mais do que desejaria”.

”Temos aquela pasta no escritório, um pouco empatada, a tirar-nos espaço e tempo. Agora, felizmente, creio que há condições para, espero que dentro de muito poucos dias, podermos entregar aos governos regionais”, adiantou, explicando que o anteprojeto está “preso por pormenores” que ainda estão a ser acertados.