“Sempre insistimos, junto do PS, nos diferentes dossiês que diziam respeito à mobilidade sem qualquer tipo de sucesso – porque o PS pura e simplesmente metia na gaveta tudo o que tinha a ver com esta questão – e é um facto, felizmente para nós, que, com o novo Governo da AD, fez-se, em três meses, muito mais do que o PS fez em oito anos” afirmou, hoje, o deputado do PSD/Madeira eleito à Assembleia da República, Paulo Neves, sobre o fim da “instabilidade” na ligação aérea entre o Porto Santo e a Madeira, referindo-se, também, à instalação dos Radares no Aeroporto Internacional da Madeira.

Paulo Neves que, referindo-se à Linha Aérea entre o Porto Santo e a Madeira, lembrou que “era sempre uma angústia para a população, para a economia local e para os turistas que queriam visitar o Porto Santo o facto de, de vez em quando, não serem aceites reservas, porque o concurso estava suspenso”. “Felizmente a questão foi resolvida, por três anos vamos ter estabilidade na Linha Aérea entre o Porto Santo e a Madeira, num contrato público que é da responsabilidade da República e que vamos tentar que seja mais do que três anos, garantindo ainda maior estabilidade”, disse.

Paralelamente, outra das matérias “há muito defendidas pelo PSD/M na República” e que dizia respeito à instalação dos radares para a medição dos ventos no Aeroporto da Madeira e, neste sentido, para aferir a necessidade de alteração ou não dos limites estipulados, “está finalmente a ser tratada”. “Até ao final do ano, teremos essa instalação, outra questão que o PS na República nunca resolveu, o que nos leva a pensar que ou não teve jeito ou não quis ter”, vincou.

“Felizmente o novo Governo da AD, assim como os contactos que já existiram entre o Governo Regional e Central, demonstra entusiasmo para resolver as questões que nos dizem respeito e julgamos que essa abertura é de assinalar, porque beneficia a nossa Região e toda a população da Madeira e do Porto Santo”, rematou o deputado Social-democrata.