A Câmara Municipal da Ribeira Brava organiza, pelo terceiro ano, o Colóquio de Saúde que visa promover a reflexão e a discussão sobre questões atuais relacionadas com a saúde nental. A iniciativa terá lugar amanhã, 12 de março, pelas 9h30, no Auditório da Unidade de Alzheimer – O Dragoeiro.

Este colóquio contará com a participação de especialistas da área da saúde mental, nomeadamente o psiquiatra Jorge Velosa, a diretora regional da Saúde, Bruna Gouveia, e a psicóloga Alexandra Mendes. A presença destes profissionais “permitirá uma abordagem abrangente e atualizada sobre os desafios e os avanços na área da saúde mental, numa altura em que a importância deste tema nunca foi tão evidente”, refere uma nota de imprensa da autarquia.

Segundo desvenda a edilidade, o evento contará ainda com a presença e o testemunho de Paulo Azevedo, um “verdadeiro exemplo de superação e esperança”. Natural de Coimbra e nascido a 29 de outubro de 1981, Paulo Azevedo nasceu sem mãos e sem pernas, mas ao longo da sua vida “desafiou todas as limitações físicas e pessoais que surgiram pelo caminho”, realça. A sua história, amplamente retratada em reportagens premiadas e no livro autobiográfico ‘Uma Vida Normal’, é um “testemunho inspirador de resiliência, força de vontade e determinação”.

Atualmente, Paulo Azevedo é uma referência em motivação e liderança, sendo mentor, ator, autor e orador. Partilhou a sua experiência em diversas conferências e eventos, tanto em Portugal como no estrangeiro. A sua perspetiva sobre a superação de adversidades e a importância da saúde mental será um dos pontos altos deste Colóquio, oferecendo aos participantes “uma visão única e profunda sobre a capacidade humana de ultrapassar desafios”, escreve ainda o município.

O III Colóquio de Saúde Mental pretende” ser um espaço de partilha e reflexão, abordando temas de grande atualidade e relevância sobre a saúde mental”. Este evento, com entrada gratuita e aberto ao público, visa “sensibilizar a população para a importância deste tema que afeta pessoas de todas as idades e estratos sociais”.