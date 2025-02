Paula Margarido defende mais intervenção do Governo Regional no processo de construção e reabilitação de esquadras

“Uma vez que os contratos interadministrativos que foram celebrados com os Municípios da Ponta do Sol e de Santa Cruz, respeitantes à construção e reabilitação das Esquadras da PSP naqueles concelhos, ficaram por executar e face à urgência destas intervenções no terreno, julgamos ser da maior importância que o Governo da República envolva, de forma mais direta, o Governo Regional neste tipo de procedimentos, tal como defendido pelo Executivo Regional, designadamente através do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas”, afirma a deputada Paula Margarido que, a este propósito, sublinha a importância de executar estes investimentos de modo a garantir melhores condições de trabalho ao exercício das Forças de Segurança, numa posição que surgiu na sequência da audição regimental à ministra da Administração Interna.

“Há muitos anos que o PSD/Madeira, na República, insiste na resolução deste dossiê que agora, felizmente e graças à AD, tem condições para avançar, sendo essencial, da nossa parte, correspondermos da melhor forma para que estas obras se concretizem e não conheçam um eterno adiamento”, reforça Paula Margarido, acrescentando que, depois das eleições e assim que empossado o novo Governo da Região, seria essencial continuar a garantir uma articulação efetiva com a República, de modo a assegurar que as obras vão para o terreno e sejam uma realidade ainda no decorrer do próximo mandato.

Paula Margarido que, a este propósito, salienta ser da maior importância que se coloque o “interesse da Região em primeiro lugar”.

“A verdade é que, após vários avanços e recuos, temos a oportunidade de garantir que estas obras avancem e é nessa medida que assumimos esta posição, em nome do interesse da Madeira e de todos os Madeirenses, transversal a todos os concelhos”, conclui.