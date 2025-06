Paula Margarido dá arranque aos programas “Jovem em Formação” e “Monitor Júnior” em Machico

A secretária regional da Inclusão, Juventude e Trabalho, Paula Margarido, esteve esta segunda-feira, 23 de junho, na Casa da Música, em Machico, para dar as boas-vindas aos primeiros participantes dos programas “Jovem em Formação” e “Monitor Júnior”, iniciativas promovidas pelo Governo Regional com o objetivo de proporcionar experiências práticas e formativas a centenas de jovens madeirenses durante os meses de verão.

Num discurso descontraído e informal, próprio do ambiente jovem em que decorreu o evento, Margarido incentivou à responsabilidade e ao compromisso, destacando a importância destes programas como ferramentas essenciais de transição entre a escola e o mundo do trabalho. “São pontes entre o tempo livre e a aprendizagem ativa, entre o potencial de cada jovem e as oportunidades concretas que a sociedade lhes pode oferecer”, afirmou.

A governante sublinhou ainda o cuidado redobrado na seleção dos participantes nesta edição de 2025, garantindo que a aposta recaiu em jovens motivados e conscientes do desafio. “Queremos que quem entra... fique. Que honrem este compromisso até ao fim. E que saiam mais confiantes, mais preparados e mais conscientes do seu papel na sociedade”, frisou.

Durante a cerimónia, os jovens receberam o polo oficial do programa, num momento de grande descontração, descrito por Margarido como um símbolo de pertença e de responsabilidade. “Não é apenas uma peça de roupa. É uma ferramenta de compromisso”, disse, apelando ao empenho de todos ao longo das semanas de atividade.

A sessão em Machico assinala o início de uma ronda de encontros com jovens nos vários concelhos da Região, onde centenas de participantes terão oportunidade de colaborar em instituições, serviços públicos e atividades comunitárias, ganhando experiência, desenvolvendo competências e contribuindo ativamente para a sociedade.