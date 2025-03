A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira é palco, amanhã, dia 18, da sessão regional do programa ‘Parlamento dos Jovens’ para o Ensino Secundário, uma iniciativa que conta com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Ana Sousa participa, às 9h30, na sessão de abertura do programa que vai juntar, na Assembleia Legislativa da Madeira, 62 alunos, oriundos de 12 estabelecimentos de ensino, sob o tema ‘Novas Tecnologias Oportunidades e Desafios para os Jovens’.

Educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer a Assembleia, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate e o processo de decisão do Parlamento, promover a discussão democrática e o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões são alguns dos objetivos do programa ‘Parlamento dos Jovens’.

Esta é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, de escolas do ensino público, particular e cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa.

O evento é promovido em parceria com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, os Parlamentos da Madeira e dos Açores, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Instituto Português do Desporto e Juventude, as Direções Regionais de Educação e da Juventude da Região Autónoma dos Açores e as Direções Regionais de Educação e de Juventude da Região Autónoma da Madeira.

Nas 12 escolas regionais que integram o Programa Parlamento dos Jovens - Ensino Secundário, esta iniciativa envolveu a participação de 3.300 estudantes.

Estabelecimentos de Ensino:

• Escola Secundária Francisco Franco

• Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral

• Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva

• Escola Básica e Secundária de Machico

• Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode

• Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas - Carmo

• Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

• Escola Secundária Jaime Moniz

• Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco

• Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

• Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

• Escola da APEL