O parlamento madeirense aprovou nesta manhã de quarta-feira, por unanimidade, mais dois votos de pesar, além do referente à morte do Papa Francisco, ler aqui.

Neste caso, pelo falecimento do artista madeirense Pascal Errante e pelo falecimento do ex-deputado Gilberto Garrido, ambos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PSD nesta sessão plenária n.º 3.

“O Grupo Parlamentar do PSD Madeira manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Pascal Errante, artista visual cuja obra e percurso deixaram uma marca significativa na vida cultural da Região. Reconhecido pelo seu talento nas áreas da ilustração editorial, infantil, cartoon e desenho científico, Pascal Errante foi muito mais do que um criador. Durante vários anos esteve ligado ao Museu Etnográfico da Madeira, onde desempenhou um papel fundamental como coordenador do serviço educativo e colaborador em múltiplos projetos museográficos, publicações e materiais pedagógicos, sempre com grande profissionalismo, espírito de equipa e uma criatividade singular”, releva o texto do grupo parlamentar social-democrata, que apresentou este voto de luto.

A mesma tónica é dada ao ex-deputado Gilberto Garrido, ele que foi deputado eleito nas listas do PPD/PSD Madeira pelo círculo da calheta em 1984 e 1988, que o partido descreve como “uma figura ímpar e incontornável da história do desporto madeirense nos últimos 50 anos”.

“No plano político, Gilberto Garrido defendeu com firmeza e sentido de missão os interesses do concelho da calheta e das populações que representava, honrando sempre os princípios e os ideais do PSD”, é asseverado.