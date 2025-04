A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) aprovou esta manhã, em conjunto, um voto de pesar pela morte do Papa Francisco, falecido segunda-feira, aos 88 anos. A iniciativa, da Mesa da Assembleia, contou com o consenso dos partidos representados no parlamento regional e foi seguida por um minuto de silêncio em memória do Sumo Pontífice, conforme pedido da presidente da ALRAM.

Rubina Leal enalteceu a figura do Papa Francisco, sublinhando a sua dedicação à justiça social, à paz e ao diálogo inter-religioso. “Destacou-se pela forma simples como exercia a sua vocação (...) dedicou uma vida a aproximar a Igreja Católica dos seus fiéis”, afirmou durante a sessão, acrescentando ser o “Papa dos afetos”, como voz “ativa na mediação de conflitos”.

“Ensinou-nos que para colher e incluir é preciso aceitar as diferenças”, sublinhou Rubina Leal.

O voto de pesar expressa profunda consternação pela perda de uma figura que, ao longo do seu pontificado, procurou aproximar a Igreja das pessoas e valorizar os princípios da fraternidade e solidariedade.

O minuto de silêncio foi respeitado por todos os deputados, num gesto de homenagem e reconhecimento pelo legado espiritual e humano deixado pelo Papa Francisco.