    Panelo juntou gerações no Seixal e mantém viva a tradição (com fotos e vídeos)
    Muitos participaram na alegria do dia do Panelo, no Seixal.
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
25 Janeiro 2026
20:51

A freguesia do Seixal, no concelho do Porto Moniz, voltou hoje a celebrar no último domingo de janeiro mais uma edição do famoso Panelo, um encontro que reúne várias gerações em torno da gastronomia, da convivência e da preservação das tradições do Porto Moniz. O evento, que se realiza todos os anos e foi organizado pela Junta de Freguesia, transformou-se num ponto de encontro para residentes, visitantes locais e turistas de todas as nacionalidades, reforçando uma única identidade cultural desde género.

Veja aqui como foi o dia no Seixal, no Panelo organizado por Manuel Lira Correia, onde dezenas de pessoas juntaram-se para um dia agradável. Música e alegria não faltaram. Ambiente marcado pela informalidade e pela boa disposição.

Ao longo do dia, famílias inteiras juntaram-se para partilhar pratos típicos confecionados em grandes panelas, cada qual com os ingredientes vindos da terra, enquanto os mais velhos transmitiam histórias e saberes aos mais novos, num ambiente marcado pela informalidade e pela boa disposição. A música e a animação popular, como sempre, completaram o programa, criando um cenário festivo que atraiu milhares de pessoas de diferentes pontos da ilha e centenas de turistas.

Pratos típicos confecionados em grandes panelas e depois colocados em cima de mesas enormes, cada qual com os ingredientes vindos da terra. Os mais velhos transmitiam histórias e saberes aos mais novos, num ambiente marcado pela informalidade e pela boa disposição. Foi assim o dia do Panelo.

Organizado com o apoio da Junta local, o Panelo é visto como uma iniciativa essencial para valorizar o património da freguesia e dinamizar a vida social durante este inverno. Para muitos participantes, tratou-se de uma tradição que atravessa gerações e que continua a ser motivo de orgulho familiar.

A organização fez um balanço positivo da edição deste ano, sublinhando a forte adesão do público e a importância de continuar a apostar em eventos que promovam o convívio e a cultura popular no norte da Madeira.

