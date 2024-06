Em comunicado, o PAN Madeira “lamenta mais uma morte de uma turista e relembra que desde setembro passado apela a que se tomem medidas urgentes e mais do que necessárias para a salvaguarda da vida dos que nos visitam”.

Depois de expressar os seus “mais sentidos sentimentos à família de Margherita Salvucci que perdeu a vida no passado dia 28 de junho”, o partido lembra que desde setembro passado, que tem vindo a apelar “para a urgência da restruturação dos principais pontos turísticos e algumas dessas medidas passam verdadeiramente pela criação de barreiras, proibições e alertas impactantes, não podendo ter receio de cumprir o objetivo”.

“Medidas que permitam regular, controlar e minimizar riscos nos pontos turísticos são medidas urgentes que não podem ser postas de lado até que a crise política seja resolvida. São tomadas de posição que podem salvar vidas e é premente a sua aplicação imediata no terreno, salvaguardando a questão da pressão turística, os excessos e abusos cívicos na nossa natureza e, efetivamente, a segurança das pessoas. Temos de preservar o ambiente, os nossos recursos naturais e oferecer uma experiência de contemplação e segurança, sem ter medo de tomar medidas mais restritivas e coordenadas, correndo o risco de, sem elas, perdemos aquilo pelo qual somos mais conhecidos”, refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas.

“O PAN defende a criação de uma campanha assertiva de dissuasão de passagem nos pontos perigosos, com painéis referindo a ocorrência de acidentes e mortes, além dos já conhecidos sistemas de reserva para pontos turísticos, levadas e veredas com recurso a transporte coletivo a partir de parques a jusante dos mesmos. Defendemos também um sistema de alerta-mobile a aplicar aquando do check-in em qualquer unidade de alojamento com uma série de referências à segurança dos percursos, em diversas línguas, de modo a minimizar a ocorrência de acidentes.”