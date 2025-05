O cabeça de lista do PAN – Pessoas-Animais-Natureza pelo círculo eleitoral da Madeira, Válter Ramos, reagiu com realismo aos resultados das eleições legislativas, onde o partido obteve 1,04% dos votos, uma quebra face aos 2,09% registados nas anteriores legislativas.

“Claramente, é um reflexo do que está a acontecer em Portugal. Foi um grande sentido de voto à direita. O PAN, relativamente aos resultados das últimas eleições legislativas, perdeu votos”, afirmou o candidato, reconhecendo que menos votos exige uma análise interna. “É uma questão de ponderarmos e refletirmos no que poderá ter ocorrido menos bem”, disse.

Apesar da quebra, Válter Ramos garante que o projeto político do PAN continua sólido. “As pessoas que fazem parte do PAN continuam empenhadas, animadas e acreditam neste projeto político. E, por isso, estaremos sempre na luta para defender o que são os interesses da Madeira, as causas que consideramos fundamentais para um bom desenvolvimento sustentável da Região”, assegurou.

Quanto ao avanço da extrema-direita no país, Válter Ramos sublinha a importância de compreender as razões do fenómeno. “Devemos perceber o motivo para tal, o que falhou nas políticas portuguesas para que haja este extremismo. E, nesse sentido, o PAN estará aqui, presente, para denunciar qualquer situação que leve a que estes extremismos cresçam de forma evidente, como está a acontecer”, rematou.