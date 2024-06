À saída da reunião bilateral, decorrida no salão nobre do Governo Regional, Mónica Freitas (PAN), disse que do PAN não serão colocadas mais medidas.

Porém, aguarda que nenhuma das outras medidas a serem integradas no Programa de Governo, dos outros partidos, vão contra os princípios e valores que o PAN defende.

“Ao nível das prioridades do PAN, todas elas foram contempladas neste programa”. Mais disse que num primeiro orçamento. as prioridades são a revisão do provedor, do estatuto do animal, as questões da igualdade de género e vacinação e esterilização de forma gratuita.